Augusta, progetto eTwinning “Be yourself with poems”: primo posto per studentessa del Megara

La studentessa del liceo “Megara” Rebecca Gula (2^CS) ha ottenuto il primo posto con la poesia “Time” al contest di composizione poetica del progetto eTwinning “Be yourself with poems”. Il progetto è il frutto dell’iniziativa della docente liceale greca Stavriana Soubassi, ha visto la partecipazione di diverse scuole secondarie di paesi dentro e fuori l’Unione Europea, come ad esempio l’Italia, la Spagna, il Portogallo, la Turchia, la Grecia, la Repubblica Ceca, e all’interno della seconda CS è stato promosso dalla docente di inglese Raffaella La Ferla in collaborazione con la collega di Italiano e latino Simona Scala.

L’obiettivo è stato l’accrescimento della consapevolezza intraculturale e interculturale nei confronti di arte e poesia tramite la scelta e la traduzione in inglese di poesie appartenenti ai diversi patrimoni culturali secondo spunti tematici ben precisi (amore, libertà, natura, migrazioni e nostalgia per la patria) e la produzione stessa di poesie, in lingua madre con traduzione, da parte dei vari studenti. La classe si è occupata della poesia “Passaggio notturno” di Vincenzo Cardarelli.

Tra i prodotti finali della creatività studentesca, oltre al logo del progetto scelto dagli alunni per mezzo di un contest, ci sono anche un calendario interattivo, album interattivi con le poesie delle diverse scuole e un Wordcloud. A questo proposito si è rivelata di vitale importanza l’interazione virtuale con i pari in lingua inglese.

Soddisfatti il dirigente scolastico Renato Santoro e l’intera comunità liceale per il riconoscimento ottenuto dalla studentessa con la sua lirica, che si riporta di seguito:

“Time has passed

Time has elapsed.

It’s a bottomless night

The sky is lost.

Without me with you

There is dark and only cold”.