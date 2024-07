Augusta, progetto del depuratore: convenzione tra Comune e commissario straordinario unico

Una convenzione per regolare i rapporti tra la struttura commissariale che si occupa della questione della depurazione delle acque e il Comune di Augusta e, in particolare, per le procedure legate all’individuazione del responsabile unico di progetto che dovrà coordinare le fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture necessari alla realizzazione dell’impianto di depurazione e delle opere connesse.

Oggi la Giunta municipale ha dato mandato al sindaco Giuseppe Di Mare di sottoscrivere il documento, per il primo cittadino l’atto votato riveste “un’importanza cruciale ed è il segno del lavoro incessante e della infaticabile relazione intrattenuta con il commissario straordinario unico per la depurazione, Fabio Fatuzzo, e con i suoi uffici perché si accelerino al massimo tutti i procedimenti e gli adempimenti tecnici ed amministrativi”.

Accolta, in particolare, la richiesta del Comune di Augusta di avere un ruolo centrale in tutte le fasi di attuazione dell’intervento e, quindi, la proposta di nominare rup dei lavori Carmelo Bramato, capo settore dei Lavori pubblici compiendosi, “con soddisfazione, il coinvolgimento che è stato sempre reclamato e, oggi, pure riconosciuto formalmente. Siamo, quindi, ad un altro passaggio fondamentale dell’iter al termine del quale consegneremo alla città il simbolo stesso della sua rinascita. Ringrazio il commissario Fabio Fatuzzo – aggiunge il sindaco – per l’attenzione e l’ascolto che ha riservato ad una intera città e che quotidianamente ho rappresentato. Aver ottenuto il ruolo centrale del rup è un successo importante della amministrazione ed una dimostrazione del nostro costante impegno per chiudere una pagina ultradecennale che la città merita di chiudere al più presto”.