Augusta, presentata la nuova stagione calcistica del Megara 1908

Presentata ieri pomeriggio, nel salone municipale del Comune “Rocco Chinnici”, la nuova stagione calcistica del Megara 1908, la formazione neroverde allenata da Elio Moncada che si appresta a disputare il campionato di Promozione, girone D. Un lavoro certosino fatto dalla dirigenza neroverde in questi mesi per compattare l’intero organico, allestendo una squadra competitiva, con giocatori di esperienza e tanti giovani Under promettenti.

“Sono da dieci anni alla presidenza del Megara Augusta – ha detto Elio Coppola – anni trascorsi con enormi sacrifici personali e investimenti, mi sembra sia arrivato l’anno giusto per un cambiamento propositivo. Sono stati tanti i segnali positivi che si sono registrati: la nuova composizione dirigenziale della società con l’arrivo di nuovi ed esperti dirigenti tra cui il dg Vincenzo Giliberto, e ancora, il completamento del nuovo stadio Fontana che sarà consegnato a breve alla città di Augusta”.

Alla presentazione della nuova stagione del Megara 1908 hanno preso parte il sindaco Giuseppe Di Mare, gli assessori Pino Carrabino e Salvo Serra, il consigliere comunale Paolo Trigilio, lo staff, vecchie glorie calcistiche e tanti simpatizzanti sportivi augustani.

(Ph Francesco Anfuso)