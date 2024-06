Augusta, presa in carico dei disabili: incontro tra vertici Asp e associazione 20 Novembre

E’ stato incentrato sulla presa in carico delle persone con diverse abilità, inclusa l’erogazione della terapia (Aba), l’incontro tra il presidente nazionale dell’associazione 20 novembre 1989 onlus Sebastiano Amenta, Alessandro Caltagirone, il commissario generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone e Salvatore Madonia, direttore sanitario e che si è svolto l’altro ieri alla direzione Asp di Siracusa.

“Durante l’incontro, si è parlato dell’importanza di coinvolgere i distretti sociosanitari per garantire un approccio inclusivo e personalizzato per la presa in carico delle persone con abilità diverse, ed insieme all’ Asp offrire un percorso di servizi sociosanitari e assistenziali innovativi, volti a migliorare la qualità di vita dei più fragili” – ha detto Amenta che ha sottolineato soprattutto la necessità di assicurare che gli utenti possano esercitare la propria libertà di scelta nel percorso di cura e assistenza come esplicita l’articolo 19 della convenzione Onu ribandendo l’impegno dell’associazione a supportare le persone con diverse abilità, promuovendo l’integrazione e l’autonomia individuale

“Ringrazio Caltagirone e Madonia per la volontà che hanno espresso ad iniziare questo percorso virtuoso a tutela dei più fragili, sottolineando l’importanza di una collaborazione sinergica tra le varie entità coinvolte per ottimizzare i risultati, che sarebbe un apripista nella nostra regione che migliorerebbe la qualità di vita dei diretti interessati. Mi auguro che questo percorso si avvii nel più breve tempo possibile per garantire il giusto supporto ai caregiver family e ai propri cari”. – ha aggiunto Amenta.

L’incontro si è concluso con la conferma di un impegno comune a lavorare per il benessere e l’inclusione sociale delle persone con diverse abilità, con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei servizi offerti.