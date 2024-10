Augusta, “Premio Nicholas Green”: tra i premiati anche alunna del liceo Megara

In forma di lettera ha immaginato, nella veste di madre di una bambina che ha ricevuto il dono della vita dopo il trapianto di cuore, di scrivere parole di gratitudine, conforto e speranza alla madre del donatore Gaia Melissa, alunna del liceo Megara tra i vincitori del concorso “Premio Nicholas green”, promossa dall’ associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) attraverso il concorso “Premio Nicholas Green”, in memoria del piccolo Nicholas ucciso a sette anni, durante un viaggio in Italia con la famiglia che scelse di donare i suoi organi, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione.

Anche l’alunna della terza CS, accompagnata dalla sua docente di lettere nonché referente per Educazione civica Simona Scala e dalla docente referente per Educazione, ambiente e salute Jessica Di Venuta, è stata premiata nei giorni scorsi all’Urban center di Siracusa, alla presenza, tra gli altri, del vicesindaco di Augusta Tania Patania, di Silviarita Feccia, presidente regionale dell’Aido e della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Luisa Giliberto e ha ricevuto le congratulazioni del dirigente scolastico Gianluca Rapisarda e della comunità scolastica anche perchè “nella scrittura ha trovato la strada per esprimere il dolore, la speranza, l’amore che c’è nella scelta di donare”.