Augusta, pratiche urbanistiche contestate. Gilistro (M5S): “siamo alla svolta, Regione deciderà se avviare l’ispezione”

“Entro la fine di febbraio o al massimo a metà marzo la Regione completerà l’esame dei documenti ricevuti dal Comune di Augusta e contestualmente deciderà se avviare o meno l’ispezione sulla serie di atti di indirizzo prodotti dall’amministrazione comunale volti alla realizzazione di piccoli e grandi centri commerciali e grandi insediamenti residenziali in aree che vengono ritenute di dubbia utilizzabilità, nelle more dell’approvazione del Prg”. A dirlo è il deputato regionale del Movimento 5 stelle Carlo Gilistro, al termine dell’audizione tenuta in commissione Ambiente all’Ars e da lui richiesta per fare chiarezza su una questione, che va avanti da tempo e alla quale hanno partecipato i consiglieri comunali pentastellati Roberta Suppo e Uccio Blanco e del Partito democratico Milena Contento e Giancarlo Triberio.

“I dirigenti del dipartimento Ambiente della Regione presenti in commissione – ha riferito Gilistro – sono stati chiari. A breve l’esame della documentazione inviata dal Comune sarà completata e con il quadro completo sarà deciso se inviare gli ispettori o meno. Questa audizione è stata importante per accendere luci e per fare chiarezza, per salvaguardare la cittadinanza, ma anche garantire gli imprenditori che tutto avvenga nella piena legalità e non si facciano passi falsi con procedure che poi potrebbero causare danni economici e procedure legali lunghe e costose. Bisogna sempre ricordare che la trasparenza e la legalità sono irrinunciabili per il futuro delle prossime generazioni”.

“La difesa del territorio – ha aggiunto il consiglieri comunale Suppo – è un dovere che abbiamo verso i nostri concittadini, specie quando si prospettano non conformità come quella della mancata osservazione della fascia di rispetto tra il cimitero e il supermercato Lidl in costruzione. Garantire il rispetto delle normative è essenziale per tutelare la comunità e assicurare uno sviluppo coerente del territorio”.