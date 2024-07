Augusta, porto commerciale: scoppia incendio in un cumulo di rottami ferrosi. Denuncia e sequestro

E’ stato denunciato alla magistratura per incendio colposo il titolare della ditta che ha in concessione un’area del porto commerciale dove, lunedì pomeriggio, è scoppiato un incendio all’interno di un cumulo di rottami ferrosi. La Capitaneria di porto-Guardia costiera di Augusta ha immediatamente fatto intervenire un rimorchiatore in servizio portuale della società Rimorchiatori Augusta spa, dotato di un potente monitore antincendio con la capacità di proiettare acqua di mare ad alta pressione.

Sul posto sono anche intervenuti i Vigili del fuoco, insieme ad un’unità navale militare e ad un’autopattuglia della Guardia costiera. L’azione del rimorchiatore e dei mezzi dei Vigili del fuoco ha consentito di domare l’incendio.

Ieri i militari della Guardia costiera insieme a personale dell’Arpa e del Libero consorzio comunale di Siracusa, hanno effettuato un sopralluogo, per appurare quanto successo sottoponendo a sequestro penale il cumulo di rottami ferrosi andato a fuoco e deferendo il responsabile all’autorità giudiziaria.