Augusta, ponte sul torrente Porcaria: Il Comune è il soggetto attuatore

Il Comune di Augusta è stato nominato soggetto attuatore per la realizzazione dell’attraversamento del torrente Porcaria, nella zona della Gisira, alle porte di Brucoli che si allaga ogni qualvolta piove un po’ più abbondantemente isolando la zona. Lo fa sapere il sindaco Giuseppe Di Mare che parla di “risultato straordinario per Augusta, frutto della grande attenzione e della credibilità che la nostra città ha acquisito nei confronti di tutte le istituzioni, grazie all’azione amministrativa messa in campo dalla mia amministrazione”.

A maggio scorso il Comune aveva ottenuto un finanziamento di 900.000 euro da parte del Dipartimento regionale di Protezione civile, per costruire il ponte sul torrente Porcaria, che rappresenta un’opera essenziale di protezione civile per la zona, un biglietto da visita per chi va nel resort o nell’eremo dell’Adonai, ricorda il primo cittadino che si dice grato a Biagio Bellassai, dirigente del servizio S.15 del Dipartimento della Protezione civile di Siracusa, “perché dimostra sempre grande attenzione per la nostra città. La nomina a soggetto attuatore del Comune è un elemento che abbiamo fortemente voluto e ci responsabilizza ancor di più nel rispetto dei tempi per la realizzazione dell’opera. Continuiamo a lavorare senza sosta per il benessere e lo sviluppo di tutto il territorio”– conclude