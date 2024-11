Augusta, “Poliziotto per un giorno” con i bambini dell’ associazione “20 Novembre 1989”

L’ associazione “20 Novembre 1989” onlus esprime gratitudine per la giornata speciale dedicata ai bambini che si è svolta nei giorni scorsi al Commissariato di Augusta con l’evento intitolato “Poliziotto per un giorno”, organizzato in collaborazione con la Polizia di stato per offrire ai bambini con disabilità, un’esperienza educativa e allo stesso tempo divertente. Durante la giornata i bambini hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro della Polizia e sono stati coinvolti a dimostrazioni interattive e apprendere importanti nozioni sulla sicurezza.

È stata un’occasione unica per avvicinare i più piccoli alle forze dell’ordine e promuovere valori di legalità e rispetto. I bambini e le loro famiglie hanno interagito con il personale e i più piccoli sono rimasti affascinati dall’unità cinofila dell’aeroporto di Catania arrivati per l’occasione, la squadra a cavallo della Questura di Palermo e la Polizia Scientifica oltre che per le meravigliose sirene delle auto di servizio.

“Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento al vice questore, Antonio Migliorisi, al questore di Siracusa Roberto Pellicone e a tutto il personale del Commissariato di Augusta per la loro disponibilità e il loro impegno nel rendere possibile questa iniziativa. La loro dedizione e professionalità sono un esempio per tutti noi e un grande supporto per la nostra comunità. Eventi come questo sono fondamentali per l’inclusione e per il benessere dei nostri bambini”- ha detto Sebastiano Amenta, presidente dell’ associazione impegnata da anni nella tutela dei diritti dei bambini e nella promozione di attività educative e ricreative.