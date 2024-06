Augusta, più uso di energia rinnovabile alla Sasol: accordo tra la società e GreeGo

Sasol Italy Spa ha formalizzato un accordo con “GreenGo”, società specializzata nello sviluppo di impianti di generazione di energia a fonte rinnovabile, per la fornitura di energia elettrica green per lo stabilimento di Augusta, ma anche di Sarroch, in Sardegna e Terranova, in provincia di Lodi. Per GreenGo, assistita da Parola Associati, si tratta del primo “corporate power purchase agreement” (Ppa), ovvero un contratto privato di lunga durata di fornitura di energia elettrica rinnovabile ad un prezzo fisso, sottoscritto nell’ambito della road map volta a diventare un “Ipp”, produttore indipendente di energia, nel contesto della transizione energetica italiana.

L’accordo nasce dall’impegno per la sostenibilità a lungo termine di Sasol Italy e ha come oggetto la somministrazione da parte di GreenGo di energia elettrica proveniente da cinque impianti fotovoltaici presenti in tre regioni italiane per una capacità complessiva di 24,5 Mw. Nello stesso accordo Sasol Italy provvederà al ritiro e alla gestione del bilanciamento dell’energia prodotta all’interno del proprio portfolio di acquisto per i siti italiani.

Si prevede che gli impianti, attualmente in fase di realizzazione e costruzione, entreranno in esercizio commerciale nel primo semestre del 2025 e produrranno 45 GWh annui, andando a coprire più del 20% dell’energia complessivamente consumata dai siti industriali di Sasol Italy.

L’accordo, di durata decennale, entrerà in vigore dall’entrata in esercizio commerciale degli impianti e prevede un sistema innovativo di pricing (processo di determinazione del prezzo di un prodotto o di un servizio ndr) con una remunerazione del prezzo zonale con sconto dinamico, un floor price (prezzo di partenza), anch’esso dinamico, in grado di garantire l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, e un cap price (limite massimo al tetto dei prezzi) che permette a Sasol di proteggersi da eventuali shock di prezzi.

“La valenza dinamica del sistema di pricing consente di offrire al Ppa un’estrema robustezza commerciale al contratto traguardando la sostenibilità economica del nostro primo investimento come IPP” – afferma Carlos Zanol, Head of PPA and regulation in GreenGo che continua: “raggiungere un elevato livello di bancabilità e un adeguato sistema di garanzie è stato l’obiettivo strategico di questa operazione con un player globale come Sasol”.

“Questa partnership si inserisce in una più ampia strategia all’insegna della sostenibilità di Sasol Italy attraverso l’utilizzo crescente di quote di energia rinnovabile per i propri siti industriali italiani, dove tale impegno pluriennale rappresenta la dimostrazione concreta di una responsabilità sociale verso l’attuazione della transizione energetica e verso il nostro obiettivo di riduzione delle emissioni.” – aggiunge Sebastiano Durante, manager strategic sourcing energy & emissions di Sasol Italy.