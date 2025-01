Augusta, più risorse per il comando di Polizia locale che da oggi ha anche il nucleo motociclisti

Più risorse umane e strumentali per il comando dei Vigli urbani, chiamato oggi ufficialmente della Polizia locale, in quanto polizia di prossimità vicina alla popolazione che da quest’anno si è anche dotato, per la prima volta, del nucleo motociclisti. A tracciare, com’è tradizione, il bilancio dell’anno passato, è stato ieri sera il comandante Salvatore Daidone in occasione della festa di San Sebastiano, compatrono di Augusta e patrono dei Vigili urbani, che si è aperta con la funzione religiosa celebrata da don Carlo Fatuzzo nella chiesa di Sant’Andrea –per la continua chiusura al pubblico della chiesa di San Sebastiano- alla presenza di autorità civili e militari e gli interventi del sindaco, Giuseppe Di Mare, dell’assessore alla Polizia municipale, Domenico Zanti.

Daidone ha ricordato che nel 2024 sono state approfondite dinamiche di rinnovamento per quanto riguarda la transizione digitale, con l’attivazione delle notifiche send dei verbali e della verbalizzazione con dei palmari che prevede un pagamento con qr code tramite pagopa e “grazie a questa tipologia di notifica che è dedicata ai possessori di domicilio digitale è possibile risparmiare per l’utente 9 euro perchè non c’è la stampa cartacea e la spedizione delle sanzioni” – ha detto il comandante che ha poi sottolineato che la politica di assunzioni – due unità nel 2023 destinate all’ambientale sull’irregolare conferimento e cinque nel 2024 con nuovi agenti che provengono da altre polizie di altre città o anche altre realtà ha portato “nuova linfa alla Polizia locale e anche se non si sono colmate le carenze di organico, sicuramente si è fronteggiato il problema del pensionamento col turn over”. La ristrutturazione del comando è partita due anni fa proprio con l’assunzione, perché idoneo a concorso pubblico, del comandante Daidone, che ha anche presentato il nucleo motociclisti di cui Augusta si è dotata per la prima volta, con 4 motociclisti e due moto che sono state benedette ieri sera.

Feedback positivi sono arrivati in questi mesi dopo l’affidamento del nuovo trasporto pubblico urbano, la cui complessa pratica amministrativa è stata portata avanti dallo stesso Daidone che di questo si è detto orgoglioso, come anche per la Polizia giudiziaria ha raggiunto risultati di rilievo per l’incremento dell’attività penale ed ha avuto il 50% di deleghe in più da parte della Procura della Repubblica che ha gratificato tutta l’istituzione. La polizia ambientale e veterinaria, invece, ha curato prevalentemente la verbalizzazione delle violazioni per l’errato conferimento dei rifiuti e le sterilizzazioni dei cani di proprietà comunale, più l’attività di repressione contro chi conferisce in maniera e che ha già fatto scattare diverse denunce.

“Il servizio accertamenti ne ha sviluppati mille e ha gestito l’intero parco mezzi in maniera impeccabile, con i suoi impiegati amministrativi e gli autisti che assicurano i servizi a tutto l’ente e ai disabili”- ha proseguito Daidone per il quale il servizio di viabilità è ormai una garanzia con l’organizzazione dei grandi eventi, come Capodanno, San Domenico e Carnevale. Rimanendo nel settore della viabilità, inoltre, nel 2024 sono stati effettuati 40 posti di controllo, con 238 veicoli controllati e con 13 sequestri per scopertura amministrativa, assicurativa, 20 mancate revisioni e 15 multe per cinture di sicurezza e 5 per guida con patente scaduta.

Si è occupata dei mercati ma anche della automobili in stato di abbandono la polizia annonaria che, dall’attivazione del servizio, ha recuperato 140 macchine e liberato 1.200 metri quadri di area pubblica per parcheggio, quasi un parcheggi a due piani. “L’ufficio verbali ha retto la gestione nonostante, rispetto al 2021 abbiamo raddoppiato le sanzioni, da 4.500 siamo arrivati a 8.626. Nel 2025 ci aspetta un compito molto arduo cioè l’applicazione del nuovo codice della strada e lo dedicheremo in particolare all’uso del cellulare alla guida che prevede il ritiro immediato della patente e una contravvenzione di 250 euro” – ha concluso Daidone che si è detto grato al sindaco Di Mare, all’assessore Zanti e agli assessori che hanno guidato prima la Polizia locale Giuseppe Carrabino e Peppe Montalto, evidenziato l’eccellente collaborazione e sinergia con la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza, la Marina militare, le associazioni di volontariato di protezione civile, Misericordia, Nuova Acropoli e Club Elettra.