Augusta, “pioggia oleosa”: il Comitato stop veleni sollecita un incontro con i cittadini

Un incontro pubblico per affrontare la questione della “pioggia di idrocarburi” del 26 agosto scorso su Siracusa, Priolo e Melilli e mettere a conoscenza i cittadini di quanto avvenuto. A sollecitarlo è il comitato Stop veleni che lunedì 2 settembre, ad una settimana esatta dalla “pioggia oleosa”, aveva inviato una mail al Comune di Melilli chiedendo un incontro pubblico nei locali comunali di Città Giardino sul tema.

“La data proposta dal Comitato stop veleni era indicata per il 9 settembre 2024 alle 9,30, salva altra e diversa disponibilità del Comune medesimo. – si legge in una nota- Ad oggi nessuna risposta è pervenuta alla nostra mail del 2 settembre scorso ed in ragione di ciò, con la presente oltre a sollecitare l’incontro che si ritiene necessario e non procrastinabile, si invitano tutte le istituzioni in indirizzo a promuovere e dare disponibilità per un repentino pubblico incontro congiunto presso i locali che riterranno più consoni”.

Per il Comitato i cittadini devono essere messi a conoscenza “dei gravi fatti avvenuti, e ciò vada fatto direttamente in luoghi istituzionali ed alla presenza di tutte le parti chiamate in causa”.