Augusta, opera prima di una studentessa del liceo Megara: oggi la presentazione

Si chiama “Galleria di uno spirito” il primo libro della studentessa del liceo Megara Fabrizia Cipriani Gianino che verrà presentato oggi pomeriggio, alle 18.30, nella sede dell’associazione filantropica “Umberto I” alla presenza dell’artista siracusano Aurelio Caliri, della docente di Lettere Alessandra Traversa e dell’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino.

“Mi nutro di questa passione da sempre come fosse la naturale espressione di me stessa, non potrei fare altrimenti che scrivere”– ha commentato la diciottenne esordiente nel mondo della scrittura, che spiega così la sua opera prima: “una mostra, una galleria per l’appunto, che indaga le profondità della psiche di un uomo che accompagna il lettore di capitolo in capitolo in una conversazione introspettiva che fa del mondo circostante il suo oggetto, il libro è una visione del mondo, una teoria, una prospettiva, un’idea universale che va ricercando l’anima delle cose.”