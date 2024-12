Augusta, nuovi supermercati, viabilità congestionata e cementificazione del territorio: l’ attacco del consigliere Pd

“La recente approvazione delle autorizzazioni per la costruzione di tre supermercati all’ ingresso della città, su un’area strategica che rappresenta l’ unica via di fuga in caso di emergenza, non solo non risponde a nessuna reale esigenza della nostra comunità, ma crea un problema di viabilità gravissimo, destinato a congestionare ulteriormente una zona già critica”.

A dirlo è il consigliere comunale del Pd Giancarlo Triberio che parla di gestione “scellerata” dell’amministrazione Di Mare che, da un lato, utilizza i soldi dei cittadini per organizzare continui spettacoli e iniziative “superficiali che, anziché contribuire al benessere della comunità, stanno pregiudicando il presente e il futuro della nostra città e dei nostri figli” e dall’altro impegna anche fondi pubblici per opere che non apportano “né modernità né reale utilità alla nostra città, ma si sta assistendo a un processo di cementificazione selvaggia che sta minacciando irreversibilmente il nostro territorio. L’ amministrazione di Fratelli d’Italia sembra ignorare completamente le esigenze di uno sviluppo sostenibile, piegandosi agli interessi di pochi a discapito di tutti. – aggiunge l’esponente dell’opposizione- Ogni angolo della nostra città è oggetto di una nuova “speculazione edilizia”, senza alcuna visione di futuro, senza un piano di sviluppo che tuteli l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini”.

Triberio si chiede allora cosa porteranno questi supermercati ai cittadini all’ingresso di Augusta se non una maggiore difficoltà nel muoversi e una perdita di qualità del nostro paesaggio urbano, con un continuo impoverimento delle attività del centro storico.

“In un momento in cui il nostro territorio avrebbe bisogno di investimenti in mobilità sostenibile, spazi verdi e infrastrutture moderne, l’ amministrazione Di Mare continua a concentrarsi su progetti a breve termine che non risolvono i problemi reali della città, ma li aggravano”– rincara Triberio per il quale la città merita una visione diversa, una politica che ponga al centro la sostenibilità, la vivibilità e le esigenze delle persone, non gli interessi dei pochi a discapito della collettività: “è giunto il momento di fermare questa deriva e chiedere un cambiamento radicale. Non possiamo più permettere che la nostra città venga sacrificata in nome di un interesse immediato che non guarda al futuro” – conclude il consigliere del Partito democratico che punta ad una città più verde, più sostenibile e vivibile per tutti, “senza più fumo negli occhi e senza subire le scelte di chi ha interesse a cementificare e sfruttare il nostro territorio senza alcuna responsabilità e guardando solo ad acquisire un consenso personale”.