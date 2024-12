Augusta, nuovi orari del pullman urbano per facilitare gli studenti del Ruiz

Sono in vigore da oggi i nuovi orari del pullman di trasporto urbano dalla Sais della linea 1/4 che consentiranno di raggiungere in maniera più rapida il centro storico agli studenti dell’ istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz, che stanno frequentando le lezioni il pomeriggio in attesa di trasferirsi nei due immobili presi in affitto dal Libero consorzio di Siracusa e che si stanno adeguando.

La fermata è prevista in Corso Sicilia 85, alle 18,30 dove il pullman arriverà con partenza da via Caracciolo alle 17,45. A seguire le fermate saranno al lungomare Paradiso alle 17,50, via Lavaggi alle 17,55, Monte Tauro alle 18, Monte Amara alle 18,05, via Panarea alle 18,10, via Monte Sant’Elena alle 18,15, davanti all’ospedale Muscatello alle 18,20, lungomare Rossini alle 18,25, Corso Sicilia alle 18,30, Villa comunale alle 18,35, via Colombo alle 18,40, via Capitaneria alle 18,45, via Adua alle 18,50 e via Caracciolo alle 18,55.