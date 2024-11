Augusta, “no alla violenza contro le donne”: le iniziative del liceo Megara

Numerose sono state le iniziative intraprese dal liceo Megara, guidato dal dirigente scolastico Gianluca Rapisarda, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’alunna Leila Gibilisco (5BC) e la classe 4AC, accompagnate dai docenti Jessica Di Venuta, Angelo Ligotti e Maria Adelaide Scacco, hanno partecipato al teatro “Vasquez” di Siracusa alla prima edizione del contest “La vittima è sempre la stessa: la donna – #TiRissiNo…”, promosso dall’Ufficio scolastico provinciale di Siracusa, da Polizia di stato, Carabinieri e Isab con al centro le esibizioni di 19 scuole della provincia di Siracusa in 3 categorie (prosa, danza, cortometraggio) sul tema della violenza di genere e dei femminicidi.

Anna Armenio, Carola Bosco, Roberta Bonnici, Martina Damiata, Federica Lombardo, Federica Ternullo e Gaia Grasso, guidate dall’insegnante Di Venuta, hanno portato in scena la storia della matematica Ipazia (capo della scuola neoplatonica di Alessandria assassinata, smembrata e bruciata nel 415 da un gruppo di cristiani su ispirazione del vescovo Cirillo) e della chimica e cristallografa Rosalind Franklin (la prima a fotografare la struttura a doppia elica del Dna senza mai essere ringraziata né citata da Francis Crick e James Watson per il contributo dato alla scoperta che è valso loro il Premio Nobel per la Medicina nel 1962).

Il 25 novembre, inoltre, la classe 4ASU, sotto l’egida delle docenti Carmen Accaputo e Mariagrazia Bruno e delle operatrici Asacom Veronica Centamore e Marika Milazzotto, ha condiviso delle riflessioni sul tema della violenza di genere e dei femminicidi, esponendo in aula i cartelloni realizzati dai ragazzi del centro diurno handicap della Società cooperativa sociale “L’Albero” di Augusta e Priolo Gargallo e hanno esplicitato ulteriormente la loro sensibilità indossando maglioni, felpe o pantaloni rossi. Si è svolto, inoltre, il primo incontro del progetto Cineforum, coordinato dalle docenti Loredana Audibert, Raffaella La Ferla e Maria Adelaide Scacco, con la visione del film pluripremiato “C’è ancora domani”, opera prima alla regia di Paola Cortellesi e l’ assemblea d’ istituto ha ospitato le testimonianze della presidente del centro antiviolenza Nesea Stefania D’Agostino, dell’operatrice e legale Concetta Piccione e della psicologa Ilenia Carrubba sull’operato del centro nell’accoglienza, nel sostegno e nella tutela di donne e minori vittime di violenza fisica, psicologica, economica o sessuale, di stalking o maltrattamenti familiari, nonché gli interventi del comandante della Stazione dei Carabinieri luogotenente carica speciale Paolo Cassia e del vice ispettore del commissariato di polizia Davide Scola sull’impegno in prima linea delle forze dell’ordine per la prevenzione e il contrasto di questo fenomeno criminale.

L’assemblea è stata arricchita dagli intermezzi musicali di vari studenti, come Aurora Gennuso e Antonio Ramaci con “Jenny Wren” di Paul McCartney, Silvia Scatà con “Senza appartenere” di Nina Zilli, Arianna Strano e Veronica Madonia con “Wildflower” di Billie Eilish, Ludovica Di Grande con “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia, oltre che dai monologhi recitati da Aurora Marano e Sofia Spadafora, con Francesco Pitari al pianoforte, e dal numero teatrale portato in scena da Maria Vittoria Cifariello e Alessandro Santanello, con Aurora Gennuso alla chitarra Inoltre il liceo ha aderito attivamente alle varie iniziative promosse dal Comune di Augusta e dal centro antiviolenza Nesea.

Gli studenti del laboratorio Pnrr Legalità, accompagnati dalle docenti Lia Passanisi e Giovanna Sutera e dalla tutor Angela Scatà, hanno partecipato anche alla camminata nazionale “Amore senza lividi” e alla conferenza “Facciamo i conti con la violenza economica”. Infine gli studenti del laboratorio di canto corale, diretti dalla docente Lia Passanisi, dopo la lettura di una riflessione personale da parte dell’alunna Anastasia Amara (2AC) si sono esibiti sulle note di “Sogna, ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni, recentemente interpretata da lui in duetto con Alfa, al concerto al teatro della Marina militare con le scuole cittadine e Beatrice Di Mare, violinista del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania.