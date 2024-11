Augusta, niente lezioni, oggi e domani al plesso centrale del Principe di Napoli

Niente scuole oggi e domani per gli alunni del plesso centrale di via Strazzulla del primo istituto comprensivo Principe di Napoli. L’immobile è, infatti, interessato da lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico che hanno richiesto per motivi di sicurezza la sospensione delle attività didattiche imposte con una ordinanza sindacale.

Si tratta della terza sospensione dei lavori nelle ultime settimane, considerato che già la scuola è stata chiusa per lo stesso motivo il 22 e 23 ottobre e il 29 e 30 ottobre.