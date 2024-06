Augusta, Nazionali delle Cybertrials: quarto posto per studentessa del Ruiz

Una studentessa dell’ istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz ha conquistato con la sua squadra di altre tre alunne di altre scuole – il quarto posto alle Nazionali delle Cybertrials, che si sono svolte dal 6 al 9 giugno al Centro di formazione internazionale dell’Ilo Campus di Torino.

Si tratta di Diana Ingrid Putelli della 5 B di Informatica che ha gareggiato con il team 39_CAD, composta da altre tre ragazze provenienti da diverse scuole d’Italia, con 20 squadre ammesse alle finali. Organizzate dal Cybersecurity national lab, con il patrocinio dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, le Cybertrials, giunte alla terza edizione, propongono nel corso dell’anno scolastico un programma di gaming e formazione dedicato alle studentesse delle scuole superiori, con l’intento di promuovere i temi della cybersicurezza e del civismo online. Oltre alle competenze tecniche, il percorso incentiva il lavoro di gruppo e lo sviluppo di softskills importanti nella vita degli studenti.

Contemporaneamente allo svolgimento delle lezioni viene proposto di partecipare ad un gioco molto coinvolgente e interattivo, organizzato dal Game science research center. Lo staff di Cybertrials genera casualmente delle squadre da 4 o 5 ragazze, possibilmente provenienti da parti differenti d’Italia: i 20 team di ragazze che hanno conseguito il punteggio più alto al termine del percorso annuale partecipano, infine, alle finali di CyberTrials.

La studentessa del Ruiz, accompagnata a Torino dalla docente Anna Borgese, ha così vissuto un’esperienza di formazione di eccellenza, partecipando a tre giornate intense di giochi a squadre, challenge, esercizi molto complessi e di livello elevato, confrontandosi con ragazze appassionate di informatica e di cybersicurezza provenienti da tutta Italia in una competizione di tipo capture-the-flag (CTF), una sfida in cui i giocatori sono chiamati a individuare e sfruttare le vulnerabilità di un sistema informatico.

“Un risultato strepitoso – dichiara il docente Vincenzo Tinè, referente del percorso – che certifica il valore delle competenze acquisite in ambito informatico dagli studenti dell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni dell’ istituto tecnico settore tecnologico del Ruiz”. Soddisfatta anche la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina: “ Ingrid è un grande orgoglio per il Ruiz, perché il suo percorso di studi dimostra la necessità, proprio a partire dalla scuola, di abbattere tutti quei muri che creano divari di genere. Grazie alla determinazione e all’impegno personale, a un’educazione sempre più inclusiva che miri ad avvicinare le ragazze alle discipline Stem, realizzare i propri obiettivi di studio, di lavoro e di vita diventa possibile per tutti e per ciascuno. Ed è questa una finalità educativa profondamente condivisa dal nostro Istituto, che da sempre si impegna a sostenere un numero sempre maggiore di ragazze nella scelta e nello svolgimento dei percorsi tecnici e tecnologici”.