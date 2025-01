Augusta, nasce “Casa Zaccheo” per i detenuti in permesso premio

Un luogo destinato ad accogliere i detenuti in permesso premio con le loro famiglie. Nasce ad Augusta “Casa Zaccheo”. Un’iniziativa dell’ Ufficio diocesano di Pastorale penitenziaria e della Caritas cittadina di Augusta che sarà presentata oggi, alle 10, nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù.

La cerimonia sarà presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, e vedrà la partecipazione di don Helenio Schettini, referente della Caritas cittadina di Augusta, e don Andrea Zappulla, direttore dell’Ufficio di Pastorale penitenziaria, del sindaco Giuseppe Di Mare, del direttore e del comandante della polizia penitenziaria della casa di reclusione di Augusta rispettivamente Angela Lantieri e Dario Maugeri, e dei rappresentanti di polizia e carabinieri.

La Casa Zaccheo sarà gestita dai volontari che accoglieranno i detenuti in permesso premio (solitamente dai tre agli otto giorni) per buona condotta o per il percorso rieducativo intrapreso.