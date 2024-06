Augusta, mostra di monete e banconote del regno d’Italia a cura di Unitre e Lamba doria

Si è svolta nei giorni scorsi, nella sede del Circolo sociale Unitre, la mostra di monete e cartamonete del Regno d’Italia rivolta ai soci, agli amici e a tutti gli interessati. A porgere il benvenuto è stata Anna Lucia Daniele, vicepresidente dell’associazione e cerimoniere per l’occasione.

“L’evento si sposa perfettamente con i tre principi fondanti del sodalizio, cultura, umanità e solidarietà, e, in particolare, con il primo. Perché da sempre – ha detto- l’Unitre si è adoperata per mantenere vivo il senso della cultura storica. In questa occasione è stata fondamentale la collaborazione con l’associazione storico-culturale Lamba Doria. Infatti, la mostra di preziosi reperti è stata possibile grazie alla generosa disponibilità di due illustri collezionisti, Alberto Moscuzza e Massimo Lucca, rispettivamente presidente e vicepresidente della Lamba Doria.”

La visita della mostra è stata preceduta dai saluti del presidente Unitre, Salvo Cannavà e del sindaco Giuseppe Di Mare, cui hanno fatto seguito una breve presentazione della collezione di monete del re Vittorio Emanuele III a cura di Francesco Paci, delegato Lamba Doria per Augusta e la dettagliata descrizione delle monete e delle banconote esposte a cura di Moscuzza e Lucca.