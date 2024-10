Augusta, meteo avverso e possibile peggioramento delle condizioni: attivato il Coc

Maltempo oggi e anche domani nella zona della Sicilia orientale e pure ad Augusta. In previsione di un forte peggioramento nelle prossime ore delle attuali condizioni di piovosità, il sindaco Giuseppe Di Mare ha attivato oggi pomeriggio per ogni emergenza il Coc, il centro operativo comunale, come si apprende da un messaggio Telegram del Comune in cui si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza soprattutto negli spostamenti.

Per oggi, a partire dalle 16, se pur il livello di allerta per il rischio idrogeologico e idraulico del Bollettino regionale della Protezione civile nella Sicilia orientale è verde e, dunque, di generica vigilanza sono previste maggiori precipitazioni, mentre per domani, sabato 19 ottobre, l’allarme diventa arancione e cioè di preallarme in tutta la Sicilia.