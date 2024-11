Augusta, menzione d’onore al Ruiz, scuola più interculturale d’Italia 2024

L’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz è stato premiato come “scuola di eccellenza” nell’ambito degli scambi interculturali con la menzione d’onore in occasione del 77esimo congresso nazionale di Intercultura che si è svolto a Siracusa nei giorni scorsi e ha avuto come tema le “Frontiere mutevoli, appartenenze multiple: dialogo su cultura e identità nell’era delle crisi globali”.

Già nel 2018 il Ruiz aveva ricevuto il riconoscimento. Dopo sei anni il Consiglio d’ amministrazione di Intercultura ha premiato l’istituto augustano, dopo aver esaminato le candidature delle diverse scuole italiane segnalate, con un’ulteriore menzione d’onore. Questa la motivazione:

“Il Consiglio di amministrazione, a nome dei soci e volontari di Intercultura, volendo riconoscere pubblicamente una scuola che negli anni sia stata vicina ad Intercultura, ne abbia condiviso gli ideali di internazionalismo ed abbia collaborato a realizzare scambi di alunni o di classi, attribuisce questo riconoscimento a una scuola di Augusta, l’ istituto superiore Arangio Ruiz, che, con l’attivo sostegno di dirigente e insegnanti, da molti anni promuove l’internazionalizzazione e incoraggia la partecipazione degli alunni a scambi e attività interculturali, ospitando numerosi studenti stranieri, sostenendo attivamente i progetti di Intercultura e tutto quanto valorizza e approfondisce il significato dei rapporti internazionali tra scuole”.

Alla cerimonia di premiazione ha partecipato la docente Rosita Accolla, responsabile del Dipartimento di Lingue che ha ricevuto il premio dalla presidente del Cda Grazia Maria Bartucci, da Andrea Franzoi, segretario generale dell’associazione, e dai membri del direttivo. Il Ruiz da più di vent’anni sostiene il progetto formativo proposto da Intercultura, accogliendo molti ragazzi stranieri, promuovendo progetti di internazionalizzazione, effettuando scambi di classe e ospitando alunni e docenti di altre scuole estere, identificandosi come sicuro punto di eccellenza a vocazione interculturale del territorio.

Soddisfatta la dirigente scolastica, assente alla premiazione perché impegnata in un Erasmus in Portogallo, che ha dedicato il premio ai docenti, agli studenti e ai genitori che hanno creduto nella dimensione internazionale e interculturale della formazione, di cui la scuola negli ultimi anni ha fatto il suo fiore all’occhiello.

“Un ringraziamento speciale va ai volontari del centro locale di Intercultura Augusta – ha dichiarato – per la loro costante collaborazione, al Dipartimento di Lingue che lavora da anni a sostegno dell’interculturalità, alla professoressa Stefania Anfuso, volontaria di Intercultura e referente per gli scambi interculturali, che si occupa da anni della valorizzazione di queste esperienze, e alle professoresse Paola Moroni e Giuseppina Dispensa, referenti per la Dimensione europea, per aver attivamente contribuito all’internazionalizzazione del nostro istituto, con progetti Erasmus ed E-Twinning sempre curati e altamente formativi”.