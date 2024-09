Augusta, Marina militare: si inaugura il Polo unico di formazione per tenenti di vascello

Sarà inaugurato mercoledì 11 settembre, alle 11, nella base navale di Augusta, il nuovo “Polo unico di formazione avanzata per i tenenti di vascello designati al comando navale”. Con l’avvio del seminario per tenenti di vascello la base di Augusta, già nota per la Scuola di comando navale, diventerà il centro di riferimento per la formazione degli ufficiali della Marina militare destinati ad assumere l’incarico di comandanti di unità navali.

Durante l’evento, alla presenza delle autorità civili e militari locali, la sala conferenze della banchina “Tullio Marcon”, recentemente rinnovata e adattata per rispondere alle nuove esigenze della base e della comunità locale, verrà intitolata all’ammiraglio di squadra Giuseppe Fioravanzo, medaglia d’argento al valor militare.