Augusta, manto stradale dissestato al mercato del “giovedì”: donna cade e si ferisce alla fronte

Avrebbe messo un piede in fallo sull’ asfalto dissestato cadendo a terra e ferendosi sulla fronte. Brutta disavventura questa mattina, intorno alle 11, al mercato del “giovedì” di via Bruno Buozzi per una donna che, dopo aver fatto degli acquisti tra le bancarelle dei generi alimentari, stava camminando in un tratto dove manca parte dell’ asfalto e c’è anche qualche mattonella dissestata e ha perso l’equilibrio, battendo la testa a terra.

Subito soccorsa da alcuni passanti è stata poi trasportata con un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ ospedale Muscatello per tutti gli accertamenti del caso. Era vigile e cosciente e aveva una ferita sanguinante sulla fronte.

Sono diversi i punti dei due piazzali dove si tiene ogni settimana il mercato del “giovedì”- sempre molto affollato- in cui l’asfalto non è in condizioni ottimali e a rischio caduta e che, pertanto, necessitano di un intervento di manutenzione straordinaria.