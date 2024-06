Augusta, mancato rinnovo contratti lavoratori sanità e Rsa: sit-in oggi di Cgil- Cisl e Uil

La Fp di Cgil, Cisl e Uil scende in campo compatta dopo che la richiesta di rinnovo di contratto per i lavoratori Aris e Aiop (Sanità e Rsa) è rimasta inascoltata. Sollecitando una risposta, le organizzazioni sindacali di categoria sottolineano che “in caso di ulteriori silenzi si avrebbe la conferma di quanto si è ventilato sul tavolo di contrattazione riguardo la volontà datoriale di non voler entrare nel merito del negoziato prima di un’eventuale interlocuzione con le istituzioni sulle risorse economiche da impegnar – si legge in una nota.

Per i sindacati tale ipotesi non è da tenera in considerazione, “non solo perché farebbe venire meno gli impegni assunti ma anche perché non consentirebbe alle lavoratrici e lavoratori di vedere riconosciuta una piena valorizzazione salariale e normativa attesa da oltre 12 anni. Per queste motivazioni hanno preso il via le iniziative di rivendicazione”.

Il primo sit-in di protesta ha avuto luogo questa mattina, in piazza Duomo. Interessata dalla protesta, la struttura del comunità terapeutica assistita megarese. Le manifestazioni di rivendicazione contrattuale interesseranno tutto il territorio nazionale, in preparazione allo sciopero nazionale di categoria fissato per il prossimo 23 settembre.

Il vice sindaco del Comune di Augusta, Tania Patania, ha comunicato la propria disponibilità e quella del sindaco, Giuseppe Di Mare, nonché dell’intera amministrazione, all’ascolto e condivisione delle preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, riconoscendo che il lavoro svolto dagli operatori sanitari di tutta la sanità privata della provincia di Siracusa è molto importante e delicato.

La delegazione sindacale ha condiviso che le lavoratrici e i lavoratori della Cta Villa Elce che operano sul territorio di Augusta hanno il diritto di esigere un contratto di lavoro adeguato, che è il presupposto per la qualità del servizio atteso da cittadini con problematiche di salute mentale e delle loro famiglie.