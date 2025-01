Augusta, maltempo: allerta “gialla” anche domani. Scuole sempre aperte

Rimangono sempre aperte anche domani, 15 gennaio, le scuole di ogni ordine e grado ad Augusta, come lo sono state anche ieri e oggi. Il bollettino regionale della Protezione civile, emanato anche oggi intorno alle 16, 30, ha confermato anche per la giornata di domani l’allerta meteo “giallo” per tutta la Sicilia, cioè livello di “attenzione” per il quale sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, venti e mari da forti a burrasca.

“Le allerte meteo vengono diramate dal Dipartimento di Protezione civile regionale -ha dichiarato il sindaco Giuseppe Di Mare- In base alla pericolosità attribuita i sindaci decidono le azioni tendenzialmente di comune accordo in tutta la provincia, essendo giallo il livello di pericolosità, cioè un livello medio, non c’è nessun presupposto di chiusura”.

L’allerta è dunque “gialla” quindi, anche per il territorio megarese dove oggi il maltempo non ha creato particolari problemi alla viabilità, regolare in entrata ed uscita, tranne che per la caduta di un albero nella strada del Granatello, chiusa fino alla sua rimozione da parte del gruppo comunale di Protezione civile. Un altro albero è caduto in contrada San Giorgio e in questo caso sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, il forte vento stamani ha abbattuto sulla strada la recinzione del cantiere in corso nella passeggiata da realizzare al lungomare Rossini, poi rimesso in piedi.

Segnalati anche plafoniere e pali della segnaletica stradale pendenti, un palo della luce spezzato in via della Magnolie e, a causa della mareggiata, detriti sono finiti sul lungomare di Brucoli.