Augusta, lungomare Rossini: si completa il tratto della passeggiata

Sarà completato il tratto del lungomare Rossini a partire dal viadotto Federico II e fino alla ripresa del marciapiede. La giunta, nei giorni scorsi, ha approvato la delibera relativa ad un progetto esecutivo redatto dall’architetto Enza Aleo Nero per realizzare la prosecuzione della passeggiata architettonica marina e dell’ area belvedere sul lungomare della Borgata che, subito dopo un pilone del viadotto, e per un tratto successivo non è attraversabile a piedi essendo privo del marciapiedi e caratterizzato dalla presenza della massicciata.

L’obiettivo è creare una continuità del marciapiede e rendere il tratto più sicuro per i pedoni, come ha spiegato il sindaco Giuseppe Di Mare . L’ importo totale del progetto ammonta a complessivi 110.537 euro, di cui 93678 mila euro per lavori.