Augusta, libri aperti e cellulari spenti: primo “book party” con il comitato Premiarte

Primo “book party” nei giorni scorsi nella sede del Comitato Premiarte di via Darsena, al centro storico. Si è trattato di un incontro aperto ai soci in cui il protagonista assoluto è stato il libro che ogni partecipante ha letto, accompagnato da una musica di sottofondo che favoriva la concentrazione. E con una regola fondamentale da rispettare: tenere rigorosamente spento il telefonino per tutto il tempo.

A fare da moderatrici Ombretta Tringali, addetta alla comunicazione del Comitato, e Sara Reitano, con una laurea in Lingue e letteratura straniera, appassionata di libri. “È stata un’esperienza intima e allo stesso tempo condivisa con un gruppo che, seppur eterogeneo, era accomunato da un forte amore per i libri”. – hanno commentato. Dopo un’ora si è discusso su quanto letto e sugli autori in questione. A concludere la serata, il momento di socializzazione tra i partecipanti.