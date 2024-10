Augusta, lavori sulla Ss 114 Dir “Costa Saracena”: modifiche alla viabilità

Da ieri 28 ottobre e fino all’1 dicembre sarà chiusa la corsia di marcia in direzione Ragusa della strada statale 114 Dir “Costa Saracena” dal km 10+900 al km 12+000 con uscita obbligatoria sulla statale 194 Ragusana. Contestualmente sarà chiusa la rampa di innesto della 194 sulla 114 Dir in direzione Catania. E’ quanto stabilisce l’ordinanza del responsabile area gestione dell’Anas emanata per consentire l’apposizione della segnaletica stradale nell’ambito dei lavori di completamento, ammodernamento e potenziamento del tratto extraurbano da eseguire sul viadotto San Leonardo.

L’ordinanza prevede anche una seconda fase che scatterà, invece, dal 2 dicembre 2024 al 30 gennaio 2026 con la riapertura del doppio senso di marcia sul tratto in questione (con restringimento di carreggiata e corsie di marcia della larghezza di 3,50 metri). Lungo l’asse principale della ss 114 dir “della Costa Saracena” è istituito il limite massimo di velocità a 50 km/h con divieto di sorpasso per tutti i veicoli.

In corrispondenza delle deviazioni su Ss194 “Ragusana” e rampe di svincolo, il limite di velocità massimo sarà invece di 30 km/h.