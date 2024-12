Augusta, la Misericordia compie 40 anni, al servizio della città

Ha compiuto 40 anni la Misericordia di Augusta che ha festeggiato il grande traguardo raggiunto con una festa nella sede di via Gramsci, alla Borgata alla presenza del governatore Marco Arezzi che la guida dal 1997 e ha ricordato che dal 1984, da quando è nata ad Augusta, “è stata al servizio della città e non si è mai tirata indietro. Come associazione di volontariato ha avuto delle difficoltà a trovare volontari e fondi, ma una sua forza è anche il contesto esterno di tutti gli amici che la sostengono dal di fuori. Spero che ce ne saranno tantissimi altri sempre al servizio della città”. Arezzi ha espresso gratitudine ai volontari che si sono spesi in questi anni per portare avanti la Misericordia e cercare di dare tutti i servizi possibili alla città – anche con un nucleo cinofilo che in tante altre sezioni non esiste e piò disporre di 10 cani addestrati per la ricerca di persone sia in superficie che sotto le macerie – in collaborazione con le associazioni che come quella dei Carabinieri, il Club Elettra e Nuova Acropoli che insieme al sindaco Giuseppe Di Mare, agli assessori Giuseppe Carrabino, Salvo Serra e Biagio Tribulato, ad Elio Coppola, patron del Megara, a Concetto Lombardo, governatore della confraternita di San Giuseppe Concetta Lombardo, a Seby Saraceno, Alessio La Torre, Salvatore Cannavà, Carmelo Blancato e a due giovani autisti soccorritori, hanno ricevuto il guidoncino dell’associazione.

Il sindaco ha detto di aver apprezzato in questi 4 anni tutto quello che fa la Misericordia e sottolineato la passione e l’amore dei volontari che indossano la divisa: “la città è orgogliosa di ognuno di voi, – ha affermato- vi vogliamo bene per quello che fate e per come lo fate, gratuitamente perché siete dei volontari. La città ha bisogno di ognuno di voi, vi invito a continuare a conservare questo spirito di unione, fratellanza e servizio, c’è ancora tanta strada da fare e sono sicuro che possiamo sempre contare sul vostro aiuto”. Di Mare ha poi ricordato che tante sono le attività dei volontari che sono stati impegnati non solo nell’assistenza agli spettacoli, ma anche come gruppo di protezione civile nelle varie emergenze meteo come, per esempio, durante il ciclone Apollo o quando alle cinque del mattino arrivò la chiamata per l’allerta, poi rivelatesi fortunatamente un falso allarme maremoto.

Salvatore Cannavà, unico “superstite” rimasto ad Augusta tra i fondatori della Misericordia 40 anni fa, ha ricordato come la nascita della Misericordia in città sia stata una scommessa perché “quattro persone di buona volontà ci siamo unite, come Gianfranco Gasperini, Antonino Zagami, Gaetano Salemi e pochi altri. L’idea dell’associazione è nata dopo un soccorso per un intervento stradale sulla ex 114 per un ciclista investito da auto pirata. Era ottobre del 1984 e a dicembre era già nata la Misericordia con l’acquisto di una prima ambulanza e altri mezzi con l’aiuto di chi ci ha creduto”- ha dichiarato, è intervenuto anche padre Maurizio Sierna.