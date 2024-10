Augusta, l’1 e il 2 novembre navette gratuite per il cimitero

Sarà garantito domani e dopodomani il servizio di trasporto gratuito, da e per il cimitero con le navette messe a disposizione dell’amministrazione comunale in occasione della festa di Ognissanti e della commemorazione dei defunti. I due bus faranno la spola, dalle 8 alle 17, dal piazzale del mercato settimanale del “giovedì” dove si potranno parcheggiare le auto al cimitero dove nel piazzale esterno antistante l’entrata sud-ovest del cimitero sono stati assegnati, in via temporanea, i posteggi per l’esercizio del commercio dei fiori.

Al cimitero si può arrivare a piedi da viale Peppino Impastato e dal vialetto che si affaccia sulla ex provinciale 1 per Brucoli, interdetto quest’ultimo alla circolazione veicolare dalle sette di oggi alle 17,30 di domenica tre novembre tranne che “per i veicoli a servizio di persone disabili muniti del previsto contrassegno speciale, e di quelle che a servizio di persone che abbiano impedita o limitata capacità motoria o siano affette da particolari patologie e che, sprovviste del citato contrassegno, siano regolarmente autorizzate dal Comando di polizia municipale”- come si legge nella determina di Polizia municipale che vieta anche la sosta veicolare nell’area antistante l’ingresso principale del cimitero ad eccezione dei disabili fino alle 13 del 4 novembre.

Il programma delle celebrazioni religiose all’aperto prevede per domani 1 novembre, Ognissanti, le celebrazioni di messe all’aperto di mattina a partire dalle 10,30 celebrate dalla parrocchia del Soccorso e del Sacro Cuore di Gesù, alle 16 dalla parrocchia di San Nicola di Bari. La Commemorazione dei defunti di giovedì 2 novembre si aprirà alle 9, con la messa a cura della parrocchia di San Giuseppe Innografo, proseguirà alle 11 con la celebrazione di don Alfio Scapellato, amministratore parrocchiale della chiesa Madre alla presenza delle autorità civili e militari e si concluderà alle 16 con la messa della parrocchia di Santa Lucia. Alle 15 è previsto un pellegrinaggio per i viali del cimitero, diretto dalla comunità parrocchiale di “San Francesco di Paola” e San Sebastiano.

Anche quest’anno le cerimonie religiose si svolgeranno all’aperto visto che la chiesetta intitolata a Gesù redentore, finita di restaurare già quasi sei anni fa, dopo un trentennio di chiusura per i danni causati dal terremoto della notte di Santa Lucia del 1990 e un impegno di circa 500 mila euro di fondi della legge post sisma 433/91, rimane ancora chiusa e inaccessibile agli augustani, molti dei quali non la conoscono nemmeno non essendoci mai potuti entrare. Qualche settimana fa si è svolta una riunione con progettisti, Comune e anche la Regione a cui compete il collaudo dell’opera, ma l’iter burocratico-amministrativo ancora non si è concluso per consentire la fruizione pubblica.

Il cimitero, domani e dopodomani, sarà aperto dalle 7 fino alle 17, 30 e da ieri e fino al 2 novembre sono sospese tutte le attività lavorative delle imprese addette alla costruzione di tombe e cappelle private.