Augusta, “Italia, le radici della bellezza”: ritorna la tre giorni di confronto con Fratelli d’Italia

Ritorna oggi a Brucoli “Le radici della bellezza”, la tre giorni promossa dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia in programma fino a domenica al resort Mangia’s, della Gisira che già l’anno scorso ha ospitato la prima edizione dell’evento. Tre giorni per parlare di turismo, considerato settore strategico per il rilancio dell’Italia, a Brucoli che da qualche mese è ufficialmente borgo marinaro.

L’evento sarà aperto oggi alle 16 con il presidente del Senato Ignazio La Russa che incontra i giovani, seguiranno alle 17 i saluti, tra gli altri, dei presidenti della Regione, Renato Schifani e dell’Ars Gaetano Galvagno, del vicecapogruppo vicario alla Camera Manlio Messina, di Luca Cannata, vicepresidente commissione Bilancio alla Camera, del parlamentare regionale Carlo Auteri, del sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, di Salvo Sallemi, vice capogruppo al Senato, dell’europarlamentare Ruggero Razza e della responsabile della segreteria politica e tesseramento Arianna Meloni. L’evento proseguirà con il dibattito tra gli assessori regionali al turismo di Fratelli d’Italia, tra cui la siciliana Elvira Amata, moderato dal deputato e capogruppo in commissione Attività produttive della Camera, Gianluca Caramanna,

Domani, sabato 5 ottobre alle 15, 15 il ministro del Turismo, Daniela Santanché si confronterà con le associazioni di categoria, alle 16.30 l’attenzione sarà concentrata sui trasporti con il viceministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e Totò Cordaro, sub commissario nazionale per la depurazione. A seguire dibattito su cinema e cultura.

Domenica 6 ottobre, alle 10, verrà presentata la proposta di legge per introdurre il mare in Costituzione, con il ministro della Protezione civile Politiche del mare Nello Musumeci, i capigruppo di Camera e Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan e il vicecapogruppo alla Camera Manlio Messina. L’evento si chiuderà con l’intervista al ministro della Cultura, Alessandro Giuli.