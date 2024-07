Augusta, ispettori su lottizzazioni e pratiche edilizie. Di Mare e Auteri: “documentazione prodotta nei tempi, fiduciosi sarà revocata ispezione”

“Il Comune di Augusta ha risposto nei tempi previsti alla richiesta del Dipartimento Urbanistica del 14 maggio scorso, gli ispettori non arriveranno”. Lo dicono il sindaco Giuseppe Di Mare e il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, che oggi sono stati a Palermo per produrre, brevi manu, la documentazione richiesta dall’assessorato regionale al Territorio e Ambiente e relativa all’ ispezione regionale su piani di lottizzazioni e pratiche edilizie con l’attestazione dell’ invio tempestivo della risposta comunale. La documentazione richiesta, infatti, era stata regolarmente inviata, ma non è mai arrivata al tavolo del direttore generale del Dipartimento Urbanistica, Calogero Beringheli, che oggi i due hanno incontrato e alla luce di questa nuova evidenza, la documentazione sarà nuovamente inviata domani e ci si attende una pronta revoca dell’ispezione.

“Siamo soddisfatti di aver chiarito questa incomprensione dovuta ad un problema tecnologico – le parole del sindaco Di Mare – Il Comune di Augusta ha sempre operato con trasparenza e nel rispetto delle norme. Siamo certi che, preso atto della avvenuta trasmissione degli atti nei tempi giusti, si eviterà l’ispezione. Ribadiamo il nostro impegno a lavorare per il bene della comunità e a garantire la massima trasparenza in tutte le sue operazioni”.

Anche il deputato Auteri ha espresso la propria soddisfazione: “Ringrazio il direttore generale Beringheli per la disponibilità e l’attenzione dimostrata. Questo episodio sottolinea l’importanza di una comunicazione efficace e tempestiva tra le istituzioni. Siamo fiduciosi che la situazione si risolverà rapidamente e positivamente.” All’incontro erano presenti l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Elena Pagana e il deputato Mpa Giuseppe Carta.