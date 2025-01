Augusta, irregolare sul territorio nazionale ma alloggiava in una struttura ricettiva: espulso ventiseienne

Era irregolare sul territorio italiano un cittadino di nazionalità moldava espulso ieri sera da Augusta. A intervenire sono stati gli agenti della Polizia in servizio al commissariato di piazza Castello che, a seguito di una segnalazione “alert alloggiati” pervenuta dalla sala operativa della Questura di Siracusa, si sono recati nella struttura ricettiva ove si trovava il ventiseienne nei confronti del quale, dalla banca dati, era stata inserita nota per provvedere ad espulsione in quanto irregolare sul territorio nazionale.

L’ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa aveva svolto tutti gli opportuni accertamenti a seguito dei quali era stato emesso dal prefetto di Siracusa un provvedimento di espulsione. A questo è cui seguito il decreto da parte del questore di trattenimento in un centro per rimpatri. Dopo le varie incombenze, gli agenti del commissariato di Augusta hanno così provveduto all’accompagnamento in uno di questi centri.

Il risultato descritto è la riprova dell’attenzione rivolta al controllo del territorio nel suo complesso nonché all’importanza, da parte dei titolari di tutte le strutture ricettive, di adempiere agli obblighi di legge in fatto di inserimento nell’apposito portale della Questura degli alloggiati, fa sapere la Questura.