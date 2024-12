Augusta, incidente autonomo sulla provinciale 3: auto cappotta, due feriti

Incidente autonomo ieri pomeriggio sulla provinciale 3 per Villasmundo, all’altezza della rotatoria. Una Mini cooper con due persone a bordo, che viaggiava in direzione di Augusta, all’improvviso, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale che ha effettuato i rilievi, si è ribaltata finendo la sua corsa cappottata sul muretto di recinzione di un terreno, poco distante dalla rotatoria.

Scattati i soccorsi, il conducente di 62 anni, catanese, è stato trasferito con un’ambulanza del “118” e in codice rosso all’ospedale “San Marco” di Catania, dove è stata portata con un’altra ambulanza anche la passeggera. Le sue condizioni sarebbero meno gravi di quelle dell’uomo.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, alla fine degli accertamenti la Polizia locale ha elevato una multa di 2 mila euro al guidatore che circolava ugualmente con l’automobile nonostante il mezzo fosse sotto sequestro per mancanza dell’assicurazione. Per questo motivo gli è stata anche revocata la patente.