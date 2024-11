Augusta, incidente alle porte di Brucoli: due feriti, un’auto finisce su un muretto e un palo della luce

È finita sul muretto di recinzione e su un palo dell’illuminazione pubblica – che è stato poi eliminato per sicurezza – la “Mito” coinvolta ieri sera in un incidente stradale alle porte di Brucoli, con due feriti non gravi. Il sinistro si è verificato intorno alle 19, tra l’utilitaria bianca condotta da un giovane di 29 anni che arrivava da Brucoli e viaggiava in direzione del sottopasso e una “Toyota”. Quest’ultima, guidata da una donna di 33 anni, proveniva da Monte Tauro e si stava immettendo in via Libertà quando all’altezza dell’ incrocio è avvenuto l’incidente.

Violento l’impatto che ha provocato grossi danni alle due autovetture, meno gravi fortunatamente le conseguenze per i guidatori che sono stati soccorsi e trasportati con un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello per tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti di Polizia locale comando, ma anche i Vigili del fuoco che, dopo che i tecnici del Comune hanno messo in sicurezza il palo dell’illuminazione pubblica pericolosamente inclinato per l’urto con auto, hanno provveduto a rimuoverlo per eliminare ogni pericolo.

Danni anche al muretto di recinzione. Per questo dal comando di Polizia locale “sono state avviate le pratiche di ripristino del danno al patrimonio comunale da parte delle assicurazioni grazie ad una convenzione stipulata dal comando di Polizia locale con una società di ripristino stradale in caso di sinistri, che si è aggiudicata il servizio con apposita gara d’appalto”- ha fatto sapere il comandante Salvatore Daidone.