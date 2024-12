Augusta, inaugurato l’ecoparco a Monte Tauro

E’ diventato realtà l’ecoparco polifunzionale finito di realizzare al quartiere di Monte Tauro. Questa mattina è stato inaugurato ufficialmente dal sindaco Giuseppe Di Mare, alla presenza della giunta quasi al completo, di ex assessori che hanno seguito l’iter e dei responsabili delle ditte che vi hanno lavorato. “Doniamo un ecoparco alla città, il primo al Monte che inizialmente era stato pensato come un quartiere dormitorio- ha detto Di Mare- è un’area di tutta la città dove potersi svagare e fare sport”.

C’è una palestra all’aperto, con il campetto di calcio a sette, un campo di basket e uno da bocce, uno spazio per la corsa, un’area di sgambamento cani, un parco giochi per i più piccoli. “C’è anche un’area al coperto che sarà destinata al mercato, già è stata installata la segnaletica orizzontale per posizionare gli ambulanti destinatari dell’assegnazione, – ha aggiunto – è uno spazio in evoluzione perché pensiamo di aggiungere altro nei prossimi mesi. Accanto c’è l’ex chiesa di San Giuseppe Innografo per il quale abbiamo partecipato ad un bando regionale per creare una struttura per le politiche sociali per anziani e non solo, contiamo di piantare altri alberi con il finanziamento dell’ assessorato regionale Territorio e ambiente che il Comune ha ottenuto, ci saranno anche dei punti di ristoro nei prossimi mesi, intanto oggi diamo alla città questo parco”.

Il progetto è stato finanziato dal bilancio comunale per oltre 400 mila euro, era un’area in degrado che è stato del tutto riqualificata piantumando alberi di ulivo e oleandri tipici della Macchia mediterranea ed è stato affidato un incarico per la manutenzione ordinaria. Nei mesi scorsi, ancora prima di essere completato, il campo di calcio a sette è stato vandalizzato per questo si sta pensando a mettere delle telecamere di video sorveglianza e il sindaco ha lanciato un appello a tutti ad averne cura.

“Chiediamo alla città di avere massima attenzione e farne buon uso. Ai giovani dico di aiutarci a tenerlo pulito, non si fanno le partite di notte perchè si disturba chi dorme. E’ un luogo di svago e non deve trasformarsi in un discarica e un luogo a dove scaricare le tensioni quotidiane”– ha concluso.