Augusta, in piazza la Befana dell’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” per tanti bambini

Una mattinata all’insegna della famiglia, della gioia, della solidarietà, del condividere, giornata di aggregazione, di bambini e del donare. Questa è stata la terza Befana solidale 2025 a cura dell’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi” aps ets che, nella giornata festiva dell’Epifania, ieri in piazza Duomo ha regalato doni ai bambini, anche per quei tanti genitori che non possono permettersi di acquistare un cioccolatino ai propri figli ed allora si “inventano” che la befana non è riuscita a passare da loro.

“Non oso immaginare il dolore di questi genitori e la delusione dei bimbi meno fortunati. – ha commentato Caruso- Così ci siamo prodigati affinchè con la nostra befana solidale tantissimi bimbi potessero ricevere piccoli doni, dolciumi e incontrare la befana. Con nostra immensa gioia più di 150 bambini, ieri mattina, sono passati in piazza Duomo ed hanno ricevuto un dono e un dolcetto. La nostra Befana, Cristina Paglino, anima buona, che ringraziamo ha distribuito 300 sacchetti con dolci, 250 calendari fiabe e 250 copie del periodico dell’ associazione sono state donate ai genitori, insieme a penne e calendari da tavolo dell’ associazione. Un sorteggio strepitoso con più di 30 doni. La felicità dei bimbi ci ha ripagato del lavoro svolto, ma soprattutto ci ha confermato che nonostante l’evoluzione dei tempi questa ricorrenza sarà imperitura”.