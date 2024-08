Augusta, Imu 2016 non pagata per quasi 3 milioni e 700 mila euro: scatta la riscossione coatta

Ammonta a quasi 3 milioni e 700 mila euro, comprensivo di imposta, sanzioni, ed interessi, il gettito relativo alla mancata riscossione nelle casse dell’Ente dell’Imu 2016 per mancato adempimento nei termini assegnati e che verrà adesso riscosso in maniera coatta in un’unica rata tramite il concessionario nazionale.

Si tratta di 2.350 avvisi di accertamento esecutivi insoluti, la cui lista di carico è stata inviata all’ Agenzia delle Entrate-Riscossione e che originariamente era composta da 2.368 avvisi, da cui sono state scartate 18 posizioni contributive in quanto non iscrivibili a ruolo coattivo per un importo originario che ammonta a 4.868.143 euro.

Gli avvisi di accertamento esecutivi per l’omesso pagamento dell’imposta relativa al 2016, predisposti dall’ufficio Tributi del Comune, e regolarmente notificati al domicilio del contribuente entro il termine del 31/12/2021 sono divenuti definitivi entro lo stesso termine.