Augusta, il Ruiz al campus per l’orientamento promosso dall’ università Bocconi

L’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz ha partecipato nei giorni scorsi, a Milano, al progetto di formazione “Prof on campus: opportunità di orientamento e Pcto per la scuola” promosso dall’ università Bocconi per la formazione e l’aggiornamento dei docenti referenti dell’orientamento e dei Pcto di tutte le scuole d’Italia. A rappresentare la scuola augustana c’era Gaetana Rizzotti, docente referente Pcto e Orientamento.

Sono stati due giorni di confronto e formazione alla prestigiosa università, necessari per fornire ai docenti le competenze e gli strumenti per sostenere e valorizzare gli studenti, riconoscendoli come risorsa strategica fondamentale per le organizzazioni future, per la progettazione di processi didattici integrati, sinergici e coerenti con le strategie aziendali e con il mondo del lavoro per la diffusione di una cultura orientata alla creatività e al cambiamento. Per questo nel corso del campus sono state approfondite strategie e strumenti per valorizzare talenti, per gestire le relazioni interpersonali quali Intelligenza artificiale, Scienze politiche, Management e Orientamento alle Stem.

L’università Bocconi ha inoltre presentato le proposte di Pcto per le scuole, “A scuola di inclusione” e “#GenerazioneEU”, progetti che nascono l’uno per stimolare i giovani a riflettere sulle cause di esclusione sociale, l’altro, a cui il Ruiz partecipa da diversi anni, per sensibilizzare i giovani sull’importanza dell’Europa. A conclusione del progetto di formazione i docenti delle scuole superiori sono stati invitati all’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025. Il rettore della Bocconi, Francesco Billari, ha aperto il nuovo anno accademico affermando che l’ università ha un ruolo centrale perché chiamata a preparare le nuove generazioni. Presenti numerosi ospiti del mondo dell’economia nazionale ed internazionale tra cui il professore Mario Monti e l’economista Mario Draghi, entrambi ex presidenti del Consiglio, la giurista Marta Cartabia, ex ministro della Giustizia, il presidente della Banca mondiale Ajay Banga.

“Mind the future: leading the change by making an impact”, questo lo slogan finale per invitare le scuole e i docenti di tutta Italia ad adottare strategie di orientamento capaci di lasciare un segno nelle nostre giovani generazioni.