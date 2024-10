Augusta, il mercato del “giovedì” di via Buozzi sarà trasferito

Sarà trasferito altrove il mercato del “giovedì”, che ogni settimana si tiene nelle due aree di via Bruno Buozzi, alla Borgata. Lo ha reso noto, via social, il sindaco Giuseppe Di Mare che ha aggiunto che l’ufficio Urbanistica del Comune sta redigendo un progetto alternativo per spostare le bancarelle nel tratto di via Matteotti adiacente al parco giochi della Borgata fino a via Frixa alla strada che costeggia le saline Regina.

La futura collocazione delle numerose bancarelle, che vendono ogni tipo di merce non sarà, dunque, troppo distante dall’attuale area che, tra l’altro, è considerata di protezione civile, ma sarà meno vicino alle numerose abitazioni che insistono nella zona. Da tempo i residenti lamentano, infatti, per la presenza del mercato, ogni giovedì mattina una viabilità caotica e soste selvagge ma anche la presenza di rifiuti per strada.

Intanto nelle scorse settimane è stato ripristinato, da parte della ditta incaricata da Comune, l’asfalto in quei numerosi punti dell’area mercatale dove era dissestato, come anche il tratto in cui il mese scorso una donna ha perso l’equilibrio finendo a terra e ferendosi alla fronte.