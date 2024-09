Augusta, il Megara vince 4 a 0 contro il Canicattini

Un Megara più che convincente si aggiudica la partita di andata di Coppa Italia di Promozione giocata a porte chiuse, vincendo al Megarello 4 a 0 contro il Canicattini.

La cronaca: in fase di studio le due squadre nei primi dieci minuti di gioco, al 32’ sblocca il risultato Ferraguto, sfortunato Rossitto che al 36’ colpisce il palo. Al 47’ e al 57’ della ripresa ancora in rete Ferraguto (oggi autore di una tripletta), Scapellato si deve accontentare del palo colpito in fase di finalizzazione. Nel finale di gara Rossitto deposita la palla in rete per il definitivo 4 a 0.

“Sono soddisfatto del risultato ottenuto anche se non era in questa misura il nostro obiettivo principale. – ha commentato mister Moncada al termine della partita- il nostro intento era quello di andare a fare una buona prestazione e mettere ulteriormente minutaggio nelle gambe in vista del campionato. Ovviamente la Coppa è sempre una gara ufficiale, e devo dire che siamo stati bravi ad entrare col piglio giusto e portare a casa questa prima parte dei 180 minuti finali”.

Tra una settimana è prevista la partita di ritorno in casa del Canicattini che decreterà la squadra che accede agli ottavi di finale.

(Ph Francesco Anfuso)