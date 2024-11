Augusta, il Megara celebra il decennale della “Notte nazionale del liceo classico”

Quest’anno il liceo classico Megara di Augusta celebra il decimo anniversario dalla prima edizione della Notte nazionale del liceo classico. Nata da una brillante idea di Rocco Schembra, docente del liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale, questa manifestazione ha unito, sotto il segno della promozione e valorizzazione degli studi classici, i licei di tutto il territorio nazionale, a testimonianza dell’alta valenza formativa dello studio delle lingue e delle letterature antiche.

Per mettere ancora più in risalto la longevità e il successo di questo evento, il liceo classico oggi pomeriggio, dalle 16 alle 18, nell’androne del plesso ex Classico della Cittadella degli studi, darà una grande festa a cui sono invitati tutti gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado che insistono sul territorio cittadino.

“Un’occasione preziosa per incontrarsi e fare esperienza, come la classicità ci insegna, di quei valori positivi che costituiscono l’essenza dell’ umo e il cemento del rapporto con l’altro: la conoscenza, la creatività, la tolleranza, la gentilezza, la pace” – sottolinea in una nota il gruppo di progetto composto dagli insegnanti Zaira Lipari, Gabriella Fassari, Jessica Di Venuta, Paola Di Mare, Gabriella Lombardo, Giuseppina Pugliares e Alessandra Traversa che insieme al dirigente scolastico Gianluca Rapisarda, ai docenti e agli alunni ripercorreranno dieci anni di attività ma con uno sguardo sempre attento al futuro.