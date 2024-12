Augusta, il Capodanno in piazza Castello sarà con Francesco Gabbani

Sarà Francesco Gabbani il big della musica italiana che brinderà all’arrivo del 2025 insieme agli augustani dal palco di piazza Castello, ai Giardini pubblici. Il nome dell’artista non era stato reso noto venerdì pomeriggio, durante la conferenza stampa di presentazione del cartellone del “Natale ad Augusta 2024” da parte del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore alla Cultura e Spettacoli Pino Carrabino per motivi contrattuali e per ufficializzarlo si attendeva l’annuncio di ieri della partecipazione al prossimo festival di Sanremo dell’artista di Gabbani che, a febbraio, dunque ritornerà sul palco dell’Ariston per la quarta volta dopo aver vinto nel 2016 tra le “Nuove proposte” con “Amen”, nel 2017 nella sezione big con “Occidentali’s Karma” ed essere arrivato secondo nel 2020 con “Viceversa”.

Una festa, quella del Capodanno in piazza in grande stile, a cui l’amministrazione comunale anche quest’anno non ha voluto rinunciare per dare a tutti la possibilità di festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo in allegria, compagnia, gratuitamente: “mangeremo insieme un panino in piazza, sarà un modo per dare a tutti la possibilità di passare un Capodanno insieme. Questo è un altro aspetto fondamentale di queste iniziative del cartellone di venti che abbiamo organizzato e che sono tutte gratuite” – ha sottolineato il sindaco nel salone Rocco Chinnici alla presentazione degli eventi.

Oltre al cantautore toscano la serata di san Silvestro ad Augusta sarà animato anche dal dj set Giovanni Nicastro e Alex Spagnuolo di Radio studio centrale. Presenta Serena Tringali.