Augusta, “Giornata internazionale delle persone con disabilità”: al Megara l’aula sensoriale intitolata a Daniele Micca

Il liceo Megara, guidato dal dirigente scolastico Gianluca Rapisarda, ha celebrato ieri la “Giornata internazionale delle persone con disabilità” con diverse attività, a partire dall’intitolazione dell’aula sensoriale della scuola all’indimenticato alunno Daniele Micca, venuto a mancare lo scorso 9 novembre. La cerimonia si è svolta alla presenza dei genitori Fabio e Monica, della sorella Fabiana, dei nonni e degli zii, hanno partecipato fra i tanti anche il sindaco Giuseppe Di Mare, l’assessore all’Istruzione Biagio Tribulato, Margherita Nobile dell’Ufficio scolastico regionale, l’ex dirigente scolastico Renato Santoro che ha sposato in toto la causa di Daniele adottandolo come un figlio durante la sua dirigenza e la neuropsichiatra Gilda Emanuele che ha lodato Daniele come “esempio di un percorso di inclusione dove al centro c’è la persona degna di essere amata”.

Diversi sono stati i ricordi grati e commossi dal vivo e nel video trasmesso di chi ha seguito e amato Daniele fino all’ultimo con la “politica del silenzio, della quotidianità, dell’inclusione non gridata ai quattro venti ma praticata” e ne ha favorito la partecipazione alla vita scolastica, come i compagni di classe della 5 AS e gli amici con cui frequentava l’aula sensoriale, la docente referente per l’Inclusione Lia Passanisi, le docenti di sostegno Tiziana Arizza e Nivea Tringali, l’Oss Luca Di Mare, l’Asacom Tania Lazzara, le docenti Giovanna Passanisi e Ornella Spina.

Il coro della scuola ha intonato “Guerriero” di Marco Mengoni, mentre la 5 AS ha cantato “Stand by Me” di Ben E. King. “Il tuo sorriso ci ha insegnato a guardare il mondo attraverso i tuoi occhi” recita la targa commemorativa, benedetta dal reggente della chiesa Madre don Alfio Scapellato dopo lo svelamento da parte di Fabiana. “Quest’aula profuma ancora di Daniele -ha dichiarato il dirigente scolastico- Daniele passava tantissime giornate in quest’aula non perché era isolato dagli altri, ma perché qui si e ci arricchiva. Questo è il grande messaggio che ci ha lasciato Daniele: la diversità non è un’onta, ma è un’occasione di crescita per tutti noi. Lo ha dimostrato con quello che faceva quotidianamente con un semplice sorriso, la sua vera arma”.

A seguire si è svolta una manifestazione sportiva a favore dell’inclusione con i campetti della Cittadella degli studi che hanno ospitato prove dimostrative di vari sport coordinate dal docente Luigi Valora e dal Dipartimento di Scienze motorie, come la scherma (sotto la supervisione del maestro Gianni Cannata dell’Asd Scherma Augusta), il calcio, l’atletica e il baskin, quest’ultimo una novità assoluta per la nostra scuola, con lo scopo di incoraggiare l’avvicinamento di ogni studente allo sport e di superare le frasi ostative “Non voglio, non posso, non riesco” che riassumono situazioni con potenziali non sfruttati che impediscono di provare.

Alla kermesse ha partecipato anche una rappresentativa di studenti dell’istituto superiore “Paolo Calleri” di Rosolini, accompagnata dal docente Giuseppe Battaglia, delegato per la provincia di Siracusa del Comitato italiano paralimpico, il quale ha posto l’accento sui significativi passi avanti fatti negli ultimi anni a favore della pratica sportiva delle persone con disabilità, di pari passo con il fiorente sviluppo del movimento paralimpico.

La giornata ha visto la classe 4 AL, diretta dall’interprete Veronica Centamore, esibirsi in una versione in Lis, braille e Symwriter di “Esseri umani” di Marco Mengoni, frutto del Pcto sulle disabilità sensoriali “Mi in-Segni” in collaborazione con la società cooperativa “L’Albero” e sotto l’egida della docente tutor Pcto Maria Carbonaro e della docente referente Maria Grazia Muscolino.

Il dirigente scolastico ha ribadito che “lo sport è pilastro fondamentale di inclusione per affermare una nuova cultura positiva dell’inclusività” e ha proposto di organizzare ogni anno per la Giornata internazionale delle persone con disabilità una competizione sportiva senza barriere nei campetti del liceo “Megara” come memorial in onore di Daniele Micca.