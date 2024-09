Augusta, Giornata internazionale della pace, l’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi” in piazza

Si celebra oggi, 21 settembre, la Giornata internazionale della pace, istituita nel 1981dall’Assemblea generale delle Nazioni unite con l’obiettivo di rafforzare la volontà di pace tra le nazioni e i popoli. Per questo oggi l’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” sarà in piazza con il suo gazebo dalle 9.30 alle 13 al centro storico, in piazza Duomo e dalle 17 alle 20 in Borgata in piazza Fontana

“Per il forte senso di cittadinanza – dice il presidente dell’associazione Antonio Caruso – vogliamo invitare le famiglie a riflettere sull’importanza di questa giornata. Ed è per questo che vi aspettiamo nel gazebo oggi. Doneremo alle famiglie il simbolo della pace e ai bambini una confezione di bolle di sapone di Topolino & Friends”.