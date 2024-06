Augusta, Giochi matematici del Mediterraneo: tre studenti del Ruiz alla finale nazionale

Tre studenti del liceo delle Scienze Applicate del Ruiz hanno gareggiato alla finale nazionale dei Giochi matematici del Mediterraneo, giunti alla 19esima edizione, promossi dall’Accademia italiana per la promozione della matematica “Alfredo Guido”, con il patrocinio del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’ università di Palermo, che si sono svolti nei giorni scorsi nelle aule dell’ università di Palermo. Sono i vincitori delle finali di area che si erano disputate a marzo e nella quale avveno ottenuto ottimi risultati: Giorgio Rizza di 1AL, secondo classificato per la categoria S4, Luca Fazio di 1CL terzo classificato per la categoria S4, e Alessio Vitellino di 2QL terzo classificato per la categoria S5.

I tre studenti, accompagnati dalla docente referente Annarita Malerba, alle nazionali si sono cimentati in una prova di 90 minuti per le prime e di 120 minuti per le seconde; un’esperienza entusiasmante in cui hanno imparato a superare le difficoltà della performance, confrontandosi con studenti di diverse scuole.

Un risultato importante per i tre studenti del Ruiz, a cui vanno i complimenti della dirigente scolastica Maria Concetta Castorina e di tutta la comunità scolastica: quello di essere tra i 100 finalisti qualificati per le loro categorie sugli oltre 305.000 studenti, provenienti da circa 1000 scuole partecipanti dall’inizio dei giochi. L’ottimo risultato premia anche il lavoro del Dipartimento di Matematica e più generale l’impegno, messo in campo dal Ruiz, nella valorizzazione delle discipline Stem (Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica).