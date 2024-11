Augusta, Forza Italia fa il punto sul tesseramento. E sosterrà il sindaco Di Mare alle prossime amministrative

Tesseramento e congresso di partito ormai prossimo e riconferma del sostegno, alle amministrative dell’anno prossimo, alla candidatura del sindaco uscente Giuseppe Di Mare. Di questo si è parlato nel recente vertice di Forza Italia ad Augusta che si è svolto alla presenza del segretario provinciale, Corrado Bonfanti, del deputato regionale Riccardo Gennuso, del coordinatore comunale, Paolino Amato, e dell’assessore Valeria Coco. Nella seconda parte dei lavori ha partecipato all’incontro anche il sindaco Giuseppe Di Mare.

È stata l’occasione per uno screening dell’attività di tesseramento, che è andata ben oltre le aspettative. Un buon inizio in preparazione del congresso comunale, di cui si sta occupando il coordinatore Paolino Amato, fa sapere il partito in una nota. “Augusta è un punto di forza al quale teniamo molto – ha detto Corrado Bonfanti – nell’ambito di un tesseramento davvero soddisfacente in tutta la provincia, dove abbiamo superato i 1500 iscritti. Proprio sul fronte megarese il nostro impegno è massimo per la difesa del petrolchimico e dei posti di lavoro che deve continuare a garantire. Anche se non abbassiamo certo la guardia sul fronte della tutela ambientale, accelerando sulla depurazione e sulla salvaguardia della salute. Grazie al lavoro del nostro deputato di riferimento, Riccardo Gennuso, possiamo garantire una presenza operativa ed incisiva, per la quale la Regione è un fondamentale punto di riferimento.”

L’incontro dei vertici di Forza Italia con il sindaco Di Mare è stato propedeutico proprio per l’organizzazione delle prossime elezioni amministrative, che vedranno il centrodestra nuovamente compatto a sostegno della ricandidatura del primo cittadino uscente: “Abbiamo lavorato con costanza ed abnegazione al servizio della città – ha concluso il coordinatore comunale, Paolino Amato – ed i numeri del tesseramento ci hanno premiato. Adesso è il momento di serrare le fila in difesa dei posti di lavoro e della qualità della vita nei Comuni industriali, sapendo che ci sostiene un grande partito ed un deputato regionale che ha dimostrato grande capacità operativa. E’ anche il momento di prepararsi alle prossime elezioni amministrative, con la certezza che possiamo presentarci a testa alta davanti ai nostri elettori perché abbiamo mantenuto tutti gli impegni presi nella scorsa tornata amministrativa”.