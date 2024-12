Augusta, Fiorello vince il premio alla carriera Rose d’or assegnato dalle televisioni europee

Fiorello ha conquistato il prestigioso Rose d’Or Lifetime Achievement Award, premio internazionale assegnato dall’Ebu (European Broadcasting Union), che celebra ogni anno l’eccellenza creativa e la qualità dei migliori programmi televisivi e talent show europei. La cerimonia, alla 63/a edizione, si è tenuta l’altro ieri a Londra e ha riunito una giuria composta da oltre 100 esperti del settore tra dirigenti televisivi, produttori e distributori, chiamati a scegliere i migliori dell’anno in ogni categoria.

Lo showman, cresciuto ad Augusta è stato premiato per una carriera che, nel corso dei decenni, ha rivoluzionato il concetto di intrattenimento televisivo in Italia. Ha sempre anticipato i tempi, esplorando nuovi linguaggi e formati. Cantante, attore, comico, presentatore difficile da etichettare perché unico nel suo genere, riesce a combinare presenza scenica, ironica e capacità di improvvisazione: qualità che lo hanno reso punto di riferimento per generazioni di artisti.

“È un premio che voglio condividere con tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo viaggio e con il pubblico che mi ha sempre sostenuto”, – ha commentato Fiorello accettando il riconoscimento. Nell’attesa di diventare nonno per la prima volta, Fiorello ha divertito la platea londinese con un originale spettacolo-gag proprio a tema “grandpa”, termine affettuoso inglese per “nonno”.