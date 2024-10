Augusta, “Festival della storia patria e non solo”: successo per la prima serata con lo spettacolo “Sculicenzia”

Si è svolta nei giorni scorsi, in occasione della Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari la serata inaugurale del “Festival della storia patria e non solo”, organizzato dalla Società augustana di storia patria, presieduta da Salvatore Romano, con il patrocinio gratuito della Città di Augusta e dell’assessorato alla Cultura, Tradizioni e Promozione del Territorio e con ingresso libero e aperto ai soci e a tutta la cittadinanza.

Grande l’affluenza di persone che hanno assistito, anche in piedi, nella sala Liggeri allo spettacolo “Sculicenzia” che ha visto esibirsi l’attore Gianni Sineri, il polistrumentista Seby Accordino, la cantante Alessia Gianino, il suonatore di tamburello Giuseppe Furneri e di marranzano e friscaletto Francesco Furneri, con la collaborazione del tecnico Antonio Torresi. La scenografia è stata curata da Rosanna Scarcella, nota ad Augusta e non solo per la sua arte pittorica. Sineri ha intrattenuto i presenti alternando la recita di poesie, proverbi, detti, “miniminagghi” e canti divertendo, facendo commuovere e stimolando la riflessione.

Gianino ha incantato gli spettatori con la sua voce, accompagnata da Seby Accordino, che ha suonato fisarmonica, chitarra e altri strumenti, mettendo in mostra la sua bravura e passione, insieme ai giovanissimi fratelli Giuseppe e Francesco Furneri. Nel corso della serata non è mancato il coinvolgimento di alcuni presenti, che si sono prestati piacevolmente allo scherzo e al ballo. Prima dell’inizio dell’evento sono state proiettate su uno schermo immagini di foto dell’Archivio Ronsisvalle, già pubblicate nel secondo numero di Scrinium, donato ai soci Sasp nel 2021, e montate in un video dal socio fondatore e tesoriere Corrado Di Mauro

La serata è stata presentata dalla socia fondatrice e segretaria del sodalizio organizzatore Carmela Mendola, che ha fatto un excursus delle tre precedenti serate, offerte dalla Società di storia patria dal 2019 a oggi, in occasione della giornata indetta dal Consiglio dei ministri nel 2019. La segretaria ha pure riassunto le varie attività dell’attore Sineri, catanese, figlio d’arte, pluripremiato per le varie partecipazioni in film, teatri e televisione e grande appassionato della Sicilia. È stata rimarcata la sinergia tra le varie associazioni culturali operanti nel territorio di Augusta in un’ottica di collaborazione e grande intesa tra tutti, in vista anche di progetti futuri più ambiziosi e importanti.

Il presidente Romano ha presentato il nutrito programma, che prevede altri 12 appuntamenti, uno a settimana, tenuti da vari soci e presidenti delle associazioni, che si sono proposti per tenere interessanti relazioni e che hanno espresso gratitudine per il coinvolgimento in quest’esperienza senza precedenti nella storia di Augusta. “La serata è stata condotta all’insegna della sicilianità” – ha affermato Mendola, che si è detta profondamente soddisfatta della riuscita della serata inaugurale del festival della storia patria. Il presidente Romano ha donato alla socia Rosanna Scarcella una targa come simbolico ringraziamento per le collaborazioni a cui si è sempre prestata entusiasticamente.

L’appuntamento successivo, ha ricordato il presidente Romano, sarà domani, mercoledì 30 ottobre, nel salone della Società filantropica, in occasione della presentazione del libro “Carlotta Una ragazza d’altri tempi”, scritto da Carmela Mendola grazie a una ricerca antropologica svolta nel territorio e riguardante la vicenda della diciottenne Carlotta Reitano e il suo suicidio sul quale si continuano a fare tante domande ad Augusta nonostante siano trascorsi moltissimi anni.